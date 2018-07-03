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Граждане стали обращаться в суды КР чаще

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- Оксана Гут
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В сравнении с 2016, в 2017 году число граждан и юридических лиц, обратившихся за защитой своих прав в судебные органы, увеличилось. Об этом на встрече с журналистами сообщила председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева.

По ее данным, всего за прошлый год в суды первой инстанции поступило 201885 дел и судебных материалов. Из них было рассмотрено 175155 дел. При этом 19491 дело было обжаловано в судах второй инстанции. А в Верховном суде - всего 7799. Это 11,1 % от общего числа. Остальные приговоры - а это 89 %, не были обжалованы и имеют законную силу.

- А это значит, что стороны согласны с вынесенными судебными актами. Значит, они остались довольны тем, как их спор разрешился. Это является показателем уровня доверия к судам. Поэтому с мнением, что доверие у граждан снизилось, я не согласна, - заявила Айнаш Токбаева.

Также она отметила, что на сегодня нагрузка на судей первой инстанции превышает норматив в 3-4 раза. Так, один представитель Фемиды может рассматривать до 65-70 дел в месяц.

URL: https://www.vb.kg/371848
Теги:
Верховный суд, суд, судебная реформа, уголовная ответственность, Кыргызстан
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