Граждане стали обращаться в суды КР чаще

В сравнении с 2016, в 2017 году число граждан и юридических лиц, обратившихся за защитой своих прав в судебные органы, увеличилось. Об этом на встрече с журналистами сообщила председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева.

По ее данным, всего за прошлый год в суды первой инстанции поступило 201885 дел и судебных материалов. Из них было рассмотрено 175155 дел. При этом 19491 дело было обжаловано в судах второй инстанции. А в Верховном суде - всего 7799. Это 11,1 % от общего числа. Остальные приговоры - а это 89 %, не были обжалованы и имеют законную силу.

- А это значит, что стороны согласны с вынесенными судебными актами. Значит, они остались довольны тем, как их спор разрешился. Это является показателем уровня доверия к судам. Поэтому с мнением, что доверие у граждан снизилось, я не согласна, - заявила Айнаш Токбаева.

Также она отметила, что на сегодня нагрузка на судей первой инстанции превышает норматив в 3-4 раза. Так, один представитель Фемиды может рассматривать до 65-70 дел в месяц.