Верховный суд: Судебная реформа в Кыргызстане не закончится

Судебная реформа не могла "провалиться" - это процесс, который не должен заканчиваться никогда. Об этом журналистам заявила председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева.

С ее слов, развитие судебной системы идет постепенно. Об этом, в частности, говорит обновление судейского корпуса и переоснащение зданий для проведения процессов. Более подробно глава высшей инстанции остановилась именно на последнем.

- Еще несколько лет назад 90 % судов располагались в зданиях, специально не предназначенных для судебных учреждений. В регионах вообще судебные процессы проводились в корпусе детского сада, в аварийных помещениях, я сама проводила заседания у себя в кабинете. Сейчас этот вопрос мы решаем, чтобы создать участникам процесса элементарные условия безопасности и комфорта. Проводится ремонт, где это возможно, создаются пропускные пункты, кроме того, нам выделили три земельных участка под строительство в регионах, - рассказала Айнаш Токбаева.

Отмечено, что в областных судах установлена система видеоконференцсвязи, и в онлайн-режиме обсуждаются вопросы, возникающие у судей по правильному применению норм права. Еще один шаг к реформированию – это введение системы оценки качества и эффективности работы каждого судьи республики и внедрение электронного судопроизводства.

Кроме того, председатель Верховного суда напомнила о функционировании интернет-сайтов sot.kg и act.sot.kg, где должна размещаться информация о проведении судебных заседаний и о вынесенных приговорах.

И о главном, заявили в Верховном суде, 1 января 2019 года вступают в силу новые кодексы и законы, регулирующие судебно-правовую сферу.

- Мы проводим тренинги, семинары для обучения судей. Обсуждаем новые законы. Пока нельзя сказать, хорошие они или нет. Все познается в процессе применения. Специально для этого я подписала приказ о создании рабочей группы, которая будет мобильно решать вопросы, связанные с введением принятых кодексов в практику. К 31 декабря мы будем готовы перейти на новое законодательство, - заверила Айнаш Токбаева.

Отметим, 27 июня в своем послании президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что для Кыргызстана 2019 год будет особенным из-за того, что в силу вступят данные законы.

- Начнется новый, переломный этап в жизни общества и государства. Итоги судебной реформы приведут к позитивным переменам, - говорил тогда глава государства.

Однако правозащитница Рита Карасартова считает, что возлагать особых надежд на очередное нововведение властей не стоит.

- Почему я не питаю иллюзий по поводу этих законов? Если бы у нас было бы так – приняли закон, и что-то по нему поменялось, я бы радовалась. Но законодательные нормы, какие бы они хорошие ни были, в большинстве случаев не исполняются. Вот, к примеру, 80 % наших судов оснащены аудио- и видеофиксацией. Президент говорит, что все судебные процессы открыты. А что делают судьи? Они запрещают журналистам снимать заседания, заставляют выключать вмонтированные камеры. Да и сайт Верховного суда то работает, то не работает. Там то публикуют информацию по процессам, то месяцами не дождешься данных, - заключила Рита Карасартова.