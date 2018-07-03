ГУВД Бишкека ищет родителей, оставивших младенца в опасности

По факту публикации в VB.KG о том, что в Бишкеке родители оставили грудного ребенка в закрытой машине, а сами ушли за покупками, столичная милиция проводит проверку. Об этом "Вечерке" сообщили в ГУВД Бишкека.

- Нам дано поручение ИДН проверить данный факт. Сейчас сотрудники ищут родителей младенца. Проводится работа по сбору информации. Мы должны выяснить, почему так произошло, что ребенок остался в машине один, сколько времени он там провел, была ли угроза удушья и т.п. Райадминистрация также должна будет включиться в работу. Необходимо провести беседу с родителями, узнать об их социальном положении, в общем, для начала собрать все данные, - отметили в ведомстве.

Также отмечено, что отечественное законодательство предусматривает наказание для родителей в подобных случаях. Соответствующие нормы прописаны как в Административном, так и в Уголовном кодексе.

Так, ст. 121 "Оставление в опасности" УК КР гласит:

(1) Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный мог оказать потерпевшему помощь и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни состояние, - наказывается штрафом в размере до двадцати пяти минимальных месячных заработных плат (30 тыс. сомов – ред.), либо арестом на срок до трех месяцев.

(2) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло за собой тяжкие последствия - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

На практике до уголовного срока дело по оставлению детей в опасности не доходит. Милиция регистрирует факт как несчастный случай, отмечая, что родители и так понесли наказание в виде травм или потери ребенка. Вопроса же о привлечении к ответственности отца и матери маленькой бишкекчанки пока тоже не стоит.

К слову добавим, что по всему миру умирают десятки детей, которые оказались заперты в автомобилях. Недавно, 26 июня, трагический случай произошел в Ростове-на-Дону (РФ). Две девочки полутора и трех лет задохнулись в машине. Смерть наступила от перегрева организма, сообщает РИА Новости. Следственные органы незамедлительно возбудили уголовное дело по ст. "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ.

Резонно встает вопрос, чего ждут наши правоохранительные, исполнительные, законодательные органы? Сколько трагических случаев с детьми должно произойти, чтобы были приняты меры…