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Отеческий поцелуй Жээнбекова и награждение выпускников - видео VB.KG

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- Виктория Григоренко, Андрей Заверухин
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Сегодня выпускники школ, набравшие максимальные баллы в общереспубликанском тестировании, получили из рук президента страны напутствие и "золотые сертификаты". Самую высокую оценку в 237 баллов набрала ученица гимназии №70 Айлин Албанова. Второе место в списке заняла выпускница авторской школы-лицея №61 им. Е.Б. Якира Перизат Онолбекова - 232 балла. Третья строчка также досталась Дениз Назаровой. Она также, как и большая часть победителей ОРТ 2018, окончила школу-гимназию №61.

Примечательно, что в нынешнем году наравне со столичными школьниками увеличилось и количество выпускников из регионов. На нынешнем вручении сертификатов их было в отличие от прошлых лет немало: из Ошской, Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской и Чуйской областей.

Был среди лучших выпускников и сын экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова - Нурэмир Бабанов, а также тезка главы государства, выпускник лицея "Билим" при ОшГУ Эрлан Жээнбеков.

Напомним, в качестве подарка за упорный труд выпускники получили ноутбуки и единовременное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч сомов.

И, конечно же, общественность не обошла вниманием тот факт, что Сооронбай Жээнбеков, поздравляя, по-отечески поцеловал сына Омурбека Бабанова. Не будем искать в этом скрытых смыслов. Просто сегодня был хороший, добрый для выпускников и главы государства день.

URL: https://www.vb.kg/371862
Теги:
Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, президент, школа, выпускной вечер
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