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Кустурица снимет кино по произведению Чингиза Айтматова. В Казахстане...

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- Оксана Гут
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Всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица планирует снять кино по произведению кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Съемки будут проходить в Казахстане. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на телеканал "Мир 24".

Отмечается, что режиссер поделился своими планами с журналистами во время кинофестиваля "Евразия" в Астане (РК).

"Кустурица признался, что Айтматов - один из его любимых писателей. Также он сказал, что Астана на него произвела хорошее впечатление", - пишет издание.

К сожалению, какие именно произведения великого писателя вдохновили сербского режиссера на создание картины, не уточняется. Неизвестно и когда именно начнется подготовка к съемкам.

Эмир Кустурица – сербский кинорежиссер, актер и музыкант, обладатель премий крупнейших кинофестивалей Европы. Наибольшую популярность получил за фильмы "Время цыган", "Невидимые дети", "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо" и "Андерграунд". Участник рок-группы The No Smoking Orchestra.

URL: https://www.vb.kg/371864
Теги:
Казахстан, кино, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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