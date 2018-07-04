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Gmail "сливает" наши письма?

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- ВБ
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Gmail дает доступ сторонним разработчикам к содержанию почты пользователей Gmail, пишет The Wall Street Journal. Правда, речь идет не обо всех подряд подписавшихся на определенные сервисы. Это может быть приложение для сравнения цен или планирования путешействий.

Но весь перечень опасных приложений не сообщается.

В свою очередь в Google заявили, что предоставляют данные только проверенным разработчикам и лишь тогда, когда пользователь явно дал разрешение на доступ к почте.

The Wall Street Journal отмечает, что по крайней мере некоторые из разработчиков прямым текстом не спрашивают у пользователей разрешения на прочтение писем.

А каким почтовым сервисом пользуетесь вы?

URL: https://www.vb.kg/371870
Теги:
Интернет, США, безопасность
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