ЕАЭС: условия работы в Союзе станут еще привлекательней

Граждане из стран участниц ЕАЭС, имеющие долгосрочные трудовые договора, могут получить право на временное или постоянное проживание в государстве трудоустройства. С такой инициативой выступила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) на круглом столе "Право проживания в стране трудоустройства: гарантия прав и свобод трудящихся стран ЕАЭС". Заседание прошло 29 июня в Москве под председательством министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова.

Уточняется, что права на временное проживание трудовым мигрантам должны предоставляться на срок действия долгосрочного (на год и более) трудового договора. Соответствующие изменения предложено внести в договор о ЕАЭС или выработать отдельный нормативный правовой документ. К примеру, как это было сделано в свое время Европейским союзом. "Вид на жительство гражданина государства-члена ЕЭС" выдавался при предоставлении минимального пакета документов – документа, на основании которого работник прибыл в это государство-член, и декларации о найме со стороны работодателя или свидетельства, подтверждающего факт трудовой деятельности.

"Это возможно, поскольку трудящиеся Союза обеспечены местом проживания, платежеспособны и востребованы работодателем. Но они и члены их семей сталкиваются с проблемами как миграционного, так и социального характера", – отметил Тимур Жаксылыков.

Кроме того, сейчас трудящиеся не могут воспользоваться в полном объеме социальным обеспечением наравне с гражданами страны трудоустройства, не могут заниматься индивидуальным предпринимательством, да и доступа к финансово-кредитным операциям и государственным услугам у трудовых мигрантов меньше.

Предоставление гражданам стран ЕАЭС права на временное проживание позволит сократить объем нелегальной трудовой миграции за счет преференций, которые будут предоставлены трудящимся, заявили в ЕЭК.

В частности, появится возможность контролировать привлечение трудящихся ЕАЭС, планировать проверки государственными органами. В связи с чем, повысятся объемы всех выплат за трудящегося и членов его семьи, предусмотренных законодательством государства трудоустройства.

В целом, предложение ЕЭК было одобрено экспертным сообществом. Теперь инициатива будет рассмотрена представителями органов в сфере трудовой миграции каждого государства ЕАЭС.