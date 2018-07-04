Погода
$ 68.07 - 68.29
€ 79.15 - 80.02

Просили лето? Получите - ожидается жара до 40 градусов

677  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане с 7 по 9 июля дневная температура достигнет +40 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура воздуха будет достигать +35...+40 градусов, в предгорных районах +31...+36.

"В Суусамырской долине температура воздуха днем составит +30...+35 градусов, в Иссык-Кульской области +27...+36 градусов. В зоне земледелия Нарынской области ожидается +31...+36, в предгорных районах +21...+26, в высокогорных районах +15...+20 градусов", - пояснили в ведомстве.

В МЧС предупредили, что в аномально жаркую погоду не рекомендуется много времени находиться на солнце и чаще поливать сельскохозяйственные растения.

URL: https://www.vb.kg/371886
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  