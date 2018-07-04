Просили лето? Получите - ожидается жара до 40 градусов

В Кыргызстане с 7 по 9 июля дневная температура достигнет +40 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура воздуха будет достигать +35...+40 градусов, в предгорных районах +31...+36.

"В Суусамырской долине температура воздуха днем составит +30...+35 градусов, в Иссык-Кульской области +27...+36 градусов. В зоне земледелия Нарынской области ожидается +31...+36, в предгорных районах +21...+26, в высокогорных районах +15...+20 градусов", - пояснили в ведомстве.

В МЧС предупредили, что в аномально жаркую погоду не рекомендуется много времени находиться на солнце и чаще поливать сельскохозяйственные растения.