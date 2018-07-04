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В России 76% АЗС недоливают топливо

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- Виктория Григоренко
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По данным Федерации автовладельцев России (ФАР), три четверти российских заправок недоливают топливо. В результате мошенничества реальная стоимость бензина на некоторых АЗС может составлять 55 рублей за литр вместо 44-45 руб. Об этом сообщает издание Газета.ру

"За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС", - говорится в сообщении ФАР.

По данным федерации, в среднем на заправках недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный обнаруженный недолив составил 19%.

"На большинстве АЗС качество топлива не соответствовало заявленным стандартам. К тому же, недолив топлива является не только обманом потребителя, но и способом недобросовестной конкуренции. Подобные участники рынка продают ГСМ по более высокой цене, которая еще не соответствует требованиям технического регламента", - резюмировали в ФАР.

URL: https://www.vb.kg/371890
Теги:
ГСМ, Россия, АЗС
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