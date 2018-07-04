Долгосрочные перспективы. Окупятся ли миллионные затраты на проведение ВИК?

На репетиции и обслуживание звукового оборудования для проведения III Всемирных игр кочевников потратят 500 тысяч сомов, а питание и проживание артистов обойдется бюджету в 15,7 миллионов сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Примечательно, что по данным Минфина КР, общий объем расходов республиканского бюджета в 2018 году ожидается на уровне 162,8 миллиарда сомов, или 30,3 процента ВВП. По сравнению с 2017 расходы вырастут на 12,7 миллиарда сомов. Поэтому дефицит республиканского бюджета к концу года ожидается на уровне 20,3 миллиарда сомов, или 3,8 процента ВВП.

Однако парламентарии и представители бизнеса уверены, что расходы на проведение Всемирных игр кочевников окупятся сполна. Так, по словам депутата ЖК Айнуру Алтыбаевой, при расчете подобных мероприятий необходимо считать не только прямую, но и косвенную прибыль.

- Да, есть определенная статья, направляемая из бюджета на перевозку и питание артистов. Но я как экономист уверена, что потраченные средства вернутся в бюджет вдвойне. Ведь проведение подобных масштабных мероприятий имеет достаточно долговременные плюсы. Приедет немалое количество участников из других стран. Возможно, они станут постоянными гостями республики. Поэтому мы может и потратим несколько миллионов, но нашу культуру узнают и станут приезжать в качестве туристов. Я лично поддерживаю проведение Игр кочевников в нашей стране и считаю выделенные на них деньги потраченными не зря, - пояснила VB.KG Алтыбаева.

Согласен с парламентарием и председатель Национального делового клуба Сергей Пономарев. По его мнению, ВИК – в первую очередь имиджевая реклама для страны.

- Это проект долгосрочный. И быстро окупаемыми подобные проекты не будут. А для государства от них есть огромные плюсы. Именно по такой рекламе о КР узнает большая аудитория. Ведь, к сожалению, в дальнем зарубежье о нашей республике знают мало. При этом, показ информации о стране на глобальных телеканалах стоит очень дорого, намного дороже, чем провести Игры кочевников. Здесь же мы выигрываем во всех смыслах, - подчеркнул в беседе с "Вечеркой" Пономарев.

Окупятся и выделенные средства, уверен председатель Делового клуба.

- Гости, спортсмены, журналисты из других государств приезжают с деньгами. И эти средства останутся в бюджете нашего государства. При этом, во время ВИК хорошо зарабатывает и сфера услуг, продается символика игр, привлекая немалые средства. Понимая это, многие тюркоязычные соседи открыто говорят, что хотели бы, чтоб данное мероприятие на постоянной основе проходило у них. Ведь это куда дешевле и эффективнее, чем, скажем, обошлось проведенное в Казахстане ЭКСПО, - отметил Пономарев.

Конечно, со стороны КР есть определенные издержки по инфраструктурным проектам, напомнил Сергей Васильевич.

- Например, те же дороги – дорогое удовольствие. Однако их делают не только для ВИК, но и для туротрасли, граждан страны в целом. Да и без инфраструктуры развивать туризм – утопия. Также не соответствуют действительности и слухи о давлении на субъекты бизнеса от госорганов в попытке заставить выступить спонсором мероприятия насильно. Да, к нам дошли письма, что будут рады тем, кто заинтересован оказать помощь в проведении мероприятия или выступить рекламодателем. Но что заставляют это сделать насильно, такой информации у меня нет. Если бы подобные факты были, то к нам бы точно обратились с жалобами сами представители бизнеса, - заверил Пономарев.

Примечательно, что в 2016 году на II ВИК из бюджета страны выделили около 320 миллионов сомов. Плюс 1 млрд из республиканского бюджета направлен на строительство трассы, 1,5 млрд на возведение ипподрома в Чолпон-Ате. В итоге вместе со спонсорской помощью израсходовано 30 млн 507 тыс. 623 доллара США.