Турсезон-2018: как избежать рисков

В период подготовки и проведения летнего "Туристического сезона - 2018" ГУОБДД МВД КР разработало и изготовило 40 тысяч экземпляров информационных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Буклеты и стикеры содержат информацию о телефонах доверия силовых структур КР и экстренной помощи, работающих в круглосуточном режиме.

Также в них размещена выписка из Кодекса об административной ответственности за правонарушения на территории республики, расписаны права туристов и полномочия госорганов с указанием их контактных данных.

Такие брошюрки раздают туристам на основных пунктах въезда на территорию республики: КПП "Чалдовар", "Достук", "Черная речка".

Кроме того, отмечено, что в целях профилактики ДТП в ходе летнего сезона по основному туристическому маршруту на территории Чуйской и Иссык-Кульской областей установлены 17 информационных баннеров.

Также ГУОБДД МВД КР напоминает о том, что действует номер WhatsApp 070630900 и горячая линия 0312 630900 и 0703 630900, куда круглосуточно можно обращаться с вопросами и пожеланиями.