Погода
$ 68.07 - 68.29
€ 79.15 - 80.02

ИГ подтвердило смерть сына своего лидера

179  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Хузайфа аль-Бадри - сын лидера "Исламского государства" (запрещенная в Кыргызстане организация) погиб во время операции против российских и сирийских правительственных войск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал исламистов.

Отмечается, что новостной канал "ИГ" Al-Nashir News опубликовал фотографию юноши, предположительно сына аль-Багдади Хузайфы аль-Бадри.

При этом ничего не сообщается о судьбе самого Бакра аль-Багдади - террористы продолжают отрицать многочисленные сообщения о его ликвидации.

"Исламское государств" (ИГ, ИГИЛ) - признано террористической и экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена на территории Кыргызстана. Решение принято Октябрьским райсудом Бишкека 13 февраля 2015 года.

По официальным данным, в рядах "Исламского государства" находятся около 250 граждан Кыргызстана.

URL: https://www.vb.kg/371897
Теги:
Россия, Сирия, терроризм, безопасность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  