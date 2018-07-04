ИГ подтвердило смерть сына своего лидера

Хузайфа аль-Бадри - сын лидера "Исламского государства" (запрещенная в Кыргызстане организация) погиб во время операции против российских и сирийских правительственных войск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал исламистов.

Отмечается, что новостной канал "ИГ" Al-Nashir News опубликовал фотографию юноши, предположительно сына аль-Багдади Хузайфы аль-Бадри.

При этом ничего не сообщается о судьбе самого Бакра аль-Багдади - террористы продолжают отрицать многочисленные сообщения о его ликвидации.

"Исламское государств" (ИГ, ИГИЛ) - признано террористической и экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена на территории Кыргызстана. Решение принято Октябрьским райсудом Бишкека 13 февраля 2015 года.

По официальным данным, в рядах "Исламского государства" находятся около 250 граждан Кыргызстана.