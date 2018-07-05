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В Бишкеке памятник блокадникам Ленинграда превратили в детскую площадку

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- ВБ
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В редакцию VB.KG обратился бишкекчанин - сын блокадника Ленинграда. Он призвал столичные власти навести порядок в парке Победы им. Д. Асанова на Южных воротах.

- Уважаемые работники мэрии г. Бишкек прошу вас побывать вечером в парке Победы им. Д. Асанова и посмотреть, что творится возле памятника блокадникам Ленинграда. Это место превратилось в игровую площадку, где дети катаются на велосипедах, бегают по газону, кубы с надписями превратились в горки, и весь этот комплекс похож на Диснейленд. Мой отец - участник освобождения Ленинграда от блокады, и мне до слёз стыдно, когда топчут память об этих страшных днях. Куда смотрит наша доблестная милиция которая должна следить за порядком в этом парке, куда смотрит вице-мэр отвечающий за это, куда катится страна? - вопрошает читатель.

URL: https://www.vb.kg/371901
Теги:
мэрия, памятник, парк, День Победы, Бишкек, Патрульная милиция
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