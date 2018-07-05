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Взрыв на АЗС в Баткене: люди спаслись чудом

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- Оксана Гут
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Причина пожара и сумма ущерба от взрыва АЗС в Баткене еще не установлены. Об этом "Вечерке" сообщили в МЧС КР.

- В настоящее время ущерб подсчитывается. По последним данным в результате взрыва сгорело: одна АЗС полностью, вторая частично, легковая автомашина, 5 фур, 2 газовоза, спринтер. Пострадали 4 человека. Трое из них граждане Таджикистана, один – кыргызстанец. Он доставлен в больницу села Кулунду, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сообщение о взрыве в селе Жаштык Жаны-Жерского айыл окмоту поступило 4 июля в 20.30, через минуту на место ЧС был отправлен пожарный расчет. Позже к тушению пожара присоединились 3 пожарных расчета с таджикской стороны.

Пожар был полностью потушен лишь сегодня утром в 5.25. Все подробности случившегося выясняются.

URL: https://www.vb.kg/371902
Теги:
Баткенская область, взрыв, пожар, АЗС, МЧС
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Комментарии
гость
05.07.2018, 09:55

очередной результат работы Гостехэкоинспекции, закрывают глаза на нарушения за деньги. Год всего прошел с трагедии в Ананьево, и два года с трагедии на Футчика. А заправки как стояли с нарушениями так и стоят. Ничего не делается.

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