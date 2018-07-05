Взрыв на АЗС в Баткене: люди спаслись чудом

Причина пожара и сумма ущерба от взрыва АЗС в Баткене еще не установлены. Об этом "Вечерке" сообщили в МЧС КР.

- В настоящее время ущерб подсчитывается. По последним данным в результате взрыва сгорело: одна АЗС полностью, вторая частично, легковая автомашина, 5 фур, 2 газовоза, спринтер. Пострадали 4 человека. Трое из них граждане Таджикистана, один – кыргызстанец. Он доставлен в больницу села Кулунду, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сообщение о взрыве в селе Жаштык Жаны-Жерского айыл окмоту поступило 4 июля в 20.30, через минуту на место ЧС был отправлен пожарный расчет. Позже к тушению пожара присоединились 3 пожарных расчета с таджикской стороны.

Пожар был полностью потушен лишь сегодня утром в 5.25. Все подробности случившегося выясняются.