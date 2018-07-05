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В Кадамжайском районе в реке утонула 17-летняя девушка

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- Виктория Григоренко
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В реке Исфайрам накануне найдено тело утонувшей С.А., 2001 г.р. Об этом VB.KG сообщила представитель МЧС Майя Шаимкулова.

- Спасатели извлекли тело девушки из воды и передали сотрудникам РОВД. Для поисков было привлечено 4 спасателя с ПСЧ №75 МЧС КР, 6 спасателей с РОСО, 6 сотрудников с РОВД и 15 человек из местных жителей. Всего привлечено 16 спасателей", - пояснила Шаимкулова.

Как уточняется, тревогу забили очевидцы, которые видели, как девушка купалась, а спустя время пропала из виду. Родственники погибшей пока не найдены.

URL: https://www.vb.kg/371904
Теги:
МЧС, погибшие, Баткенская область
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