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Усталость водителя назвали одной из частых причин ДТП в Кыргызстане

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- Виктория Григоренко
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Зачастую ДТП происходят из-за усталости водителя. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУОБДД КР Тилек Оторов.

"При установлении обстоятельств автопроисшествий, происходящих в ночное время, выясняется, что водитель не отдыхал длительное время и заснул за рулем во время движения авто", - пояснил Оторов.

ГУОБДД МВД напоминает пункт 2.8 ПДД, который запрещает водителю управлять транспортным средством не только в состоянии опьянения, но и в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

"Помните, усталый водитель - источник повышенной опасности на дороге!", - добавил Тилек Оторов.

URL: https://www.vb.kg/371906
Теги:
ГУБДД, ДТП, погибшие, Кыргызстан
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