Усталость водителя назвали одной из частых причин ДТП в Кыргызстане

Зачастую ДТП происходят из-за усталости водителя. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУОБДД КР Тилек Оторов.

"При установлении обстоятельств автопроисшествий, происходящих в ночное время, выясняется, что водитель не отдыхал длительное время и заснул за рулем во время движения авто", - пояснил Оторов.

ГУОБДД МВД напоминает пункт 2.8 ПДД, который запрещает водителю управлять транспортным средством не только в состоянии опьянения, но и в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

"Помните, усталый водитель - источник повышенной опасности на дороге!", - добавил Тилек Оторов.