+40: Аномальная жара в Канаде унесла жизни 19 человек

Не менее 19 человек погибли по причине аномальной жары, которая с прошлых выходных установилась в восточной канадской провинции Квебек. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Отмечено, что в зоне риска сейчас находятся лица с хроническими заболеваниями, граждане, имеющие психические расстройства, а также одинокие люди и горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера.

В 2010 году в Монреале в 40-градусную жару погибли 106 человек.

В Кыргызстане же, напомним, такая высокая температура установится днем с 7 по 9 июля. О чем накануне сообщили в пресс-службе МЧС КР.

В аномально жаркую погоду ведомство рекомендовало не находится много времени на солнце и чаще поливать сельскохозяйственные растения.