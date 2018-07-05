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+40: Аномальная жара в Канаде унесла жизни 19 человек

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- Оксана Гут
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Не менее 19 человек погибли по причине аномальной жары, которая с прошлых выходных установилась в восточной канадской провинции Квебек. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Отмечено, что в зоне риска сейчас находятся лица с хроническими заболеваниями, граждане, имеющие психические расстройства, а также одинокие люди и горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера.

В 2010 году в Монреале в 40-градусную жару погибли 106 человек.

В Кыргызстане же, напомним, такая высокая температура установится днем с 7 по 9 июля. О чем накануне сообщили в пресс-службе МЧС КР.

В аномально жаркую погоду ведомство рекомендовало не находится много времени на солнце и чаще поливать сельскохозяйственные растения.

URL: https://www.vb.kg/371911
Теги:
Канада, несчастный случай, погибшие, Кыргызстан, МЧС
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