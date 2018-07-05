В Бишкеке обсудят перспективы политического сотрудничества в ШОС

В Бишкеке обсудят перспективы активизации политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества в рамках председательствования Кыргызстана в ШОС в 2018-2019 годах.

Основными задачами ШОС по-прежнему остается противодействие финансированию терроризма и усиление борьбы с наркобизнесом, который, как известно, является одним из основных источников финансирования террористов.

Еще одним ключевым направлением сотрудничества станет интернациональное управление ключевыми ресурсами интернета в целях объединения усилий международного сообщества в вопросах борьбы с религиозным радикализмом и противодействия попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок.

В рамках круглого стола, организованного Клубом региональных экспертов КР "Пикир", участники рассмотрят следующие вопросы:

- основные направления деятельности в целях активизации процесса создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций;

- перспективы сопряжения ЕАЭС и ШОС в целях продвижения евразийской интеграции;

- возможности взаимодействия ОДКБ и ШОС в вопросах обеспечения региональной безопасности;

- сотрудничество государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму.

Напомним, президент КР Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что в роли председателя ШОС Кыргызстан продолжит укреплять "шанхайский дух" взаимного доверия и понимания, конструктивного и плодотворного сотрудничества, отношений дружбы и добрососедства между народами.

Круглый стол пройдет 6 июля 2018 года в конференц-зале Издательского Дома "Вечерний Бишкек", по адресу: г. Бишкек, ул. Усенбаева – 2. Начало мероприятия в 11.00.