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В текущем месяце запустят "Электронную книгу учета преступлений" по Бишкеку

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр КР Жениш Разаков провел рабочее совещание по вопросам внедрения "Электронной книги учета преступлений". Информацию об этом распространила пресс-служба правительства.

В ходе совещания представителями Генеральной прокуратуры была продемонстрирована тестовая версия программного обеспечения "Электронной книги учета преступлений". Разработали его в Государственном учреждении "АйТи-Сервис" при ГНС КР. Главной особенностью системы является возможность отслеживания статуса поданного гражданами заявления в режиме реального времени.

Отмечено, что "Электронная книга учета преступлений" является первым этапом внедрения Единого реестра преступлений и проступков, который предусмотрен новыми кодексами в судебно-правовой сфере, вступающих в силу 1 января 2019 года.

Подводя итоги совещания, вице-премьер-министр Жениш Разаков поручил в текущем месяце осуществить пилотный запуск "Электронной книги учета преступлений" в городе Бишкек, а также указал на необходимость координации действий всех заинтересованных госорганов в данном направлении.

Введение данной системы планируется во всех правоохранительных органах, а также в прокуратуре и судах.

URL: https://www.vb.kg/371914
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, правительство, Уголовный кодекс, преступление, Бишкек, Жениш Разаков
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Комментарии
июль
05.07.2018, 13:15

вообще то уже июль! эх менты, такие менты

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