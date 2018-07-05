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В США бандиты "по ошибке" застрелили подростка из Бруклина

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- Виктория Григоренко
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Три члена банды в Бруклене в масках ворвались в дом, где проживала 18-летняя Генезис Уилсон и выстрелили ей в голову. Об этом сообщает полиция штата.

"В результате налета девушка, которая в этот момент спала в своей комнате, была доставлена в Брукдейлскую больницу. Однако 26 мая от полученных ранений она скончалась. Позже полиция установила, что убийцы являются членами криминальной банды. И совершили убийство подростка по ошибке. Их целью был представитель банды-конкурента", - поясняют американские СМИ.

URL: https://www.vb.kg/371916
Теги:
США, убийство
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