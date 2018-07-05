На западе Франции массовые беспорядки из-за убийства 22-летнего мужчины

Французские жандармы пытаются разогнать протестующие группы молодых людей в районе Брейла в Нанте на западе Франции. Об этом сообщает Агентство Франс-Пресс.

По его данным, в ночь на 3 июля 2018 года в Нанте столкнулись группы молодых людей с полицией.

"Накануне вечером десятки молодых людей, вооруженные бутылками с зажигательной смесью и ракетами, разбивали витрины магазинов, поджигали здания. Пострадал медицинский центр и библиотеки. Утихомирить воинственно настроенных граждан удалось лишь к утру. Для этого было мобилизовано около 200 полицейских. Сейчас они ведут патрулирование районов", - информирует издание.

Как уточняется, толчком к массовым акциям протеста стало убийство 22-летнего мужчины офицером полиции во время проверки. Гражданин Ф. Абубакара был задержан во вторник вечером. Как позже сообщили журналистам сотрудники правоохранительных органов, они получили приказ привести молодого человека на станцию, так как его "личность была неясной". Но он оказал сопротивление. При этом, задержанный разыскивался в другом городе за грабеж и участие в других преступлениях.