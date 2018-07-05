В Чуйской области за полгода из 10 тонущих детей выжил только один

По Чуйской области профилактические работы по недопущению происшествий на воде продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

"Ежегодно с наступлением купального сезона, к сожалению, регистрируются десятки происшествий с гибелью людей на воде. Из-за халатности и невнимательности взрослых во время купания погибают самые беззащитные и невинные - маленькие дети. Главная задача взрослых − принять все необходимые меры по обеспечению полной безопасности несовершеннолетних на водоемах", - отмечено в сообщении.

Так по Чуйской области за 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 10 фактов несчастных случаев на воде, из них только 1 несовершеннолетний остался живым. В ходе расследования выяснилось, что возраст погибших колеблется от 1,5 до 6 лет. Это те случаи, когда родители отнеслись халатно к своим обязанностям: дети играли во дворе возле арыка или около небольших водоемов, а после, упав в воду, утонули.

Ежегодно сотрудниками ИДН ГУВД Чуйской области проводятся необходимые профилактические мероприятия по недопущению происшествий на воде. Однако, стоит помнить, что огромную ответственность за жизнь и здоровье малышей несут именно взрослые, родители, а также воспитатели, инструкторы в лагерях.

На территории Чуйской области функционируют 2 лагеря в Аламединском районе. На местах инспекторы по делам несовершеннолетних проводят разъяснительные работы с детьми по профилактике и по недопущению происшествий на воде.

Ранее, сотрудниками милиции в школах области перед летними каникулами проведены лекции на тему "Купальный сезон".

Пресс-служба ГУВД Чуйской области заявляет, что профилактическая работа будет продолжаться и во время каникул, особенно в местах для купания, где отдыхают дети.