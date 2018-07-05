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Где во время туристического сезона будут патрулировать ППМ?

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- Оксана Гут
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С 5 июля по Чуйской области начали функционировать передвижные приемные пункты милиции. Информацию об этом распространила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Инструктаж провел лично начальник ГУВД Чуйской области, полковник милиции Самат Курманкулов.

Основной задачей ППМ является должное обеспечение безопасности граждан во время туристического сезона – 2018.

На каждой машине ППМ будут дежурить более трех сотрудников, в том числе из оперативных служб.

В мобильную приемную могут обратиться туристы и местные жители с различными проблемами и вопросами. В ГУВД отметили, что сотрудники дадут консультацию и правовую помощь не только в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Также принимаются заявления и жалобы граждан на незаконные действия сотрудников правоохранительных органов. Меры реагирования в каждом случае будут максимально оперативными, заверяют в ведомстве.

ППМ будут патрулировать туристические трассы на территории нескольких районов.

По объездной дороге, начиная с поста "Ак-Жол" до территории Чуйского района центра отдыха "Гавайи".

Остановка ППМ: с. Ленинское, пересечение ул. Алма-Атинской с объездной дорогой, поворот в с. Хунчи пост "Ак-Тилек", кафе "Талисман", пост "Токмок-2".

С территории Чуйского района от центра отдыха "Гавайи" до объездной дороги Иссык-Кульской области.

Остановка ППМ: центр отдыха "Гавайи", "Газпром" г.Токмок, с.Чым-Коргон круговое, центр г.Кемин, кольцевая "Боролдой".

URL: https://www.vb.kg/371922
Теги:
ГУВД, ДТП, туризм, Чуйская область, безопасность
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Комментарии
Дияр
05.07.2018, 14:53

Они будут там где бабло 

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