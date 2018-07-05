В "Аква Лаб" пригрозили пациентке, обвинившей их в неверных анализах, судом

VB.KG уже писали о том, что пользователь FB под ником Memo Serebrmemo, рассказала, что "выданные лабораторией "Аква" неверные анализы чуть не сломали ей жизнь".

Однако в медцентре редакцию VB.KG заверили, что выданное пациентке А. заключение лабораторного исследования, качественно и достоверно.

"Данное заключение сформулировано медицинскими терминами и констатирует, что рака нет. При этом, "нулевой стадии рака" не существует, в принципе. Так как согласно заявлением пациентки, распространенном в соцсетех, "Аква Лаборатория" диагностировала у нее именно "нулевую стадию рака" при гистологическом исследовании. В соответствии со всеми международными и национальными нормативно-правовыми документами, "Аква" выполняет только лабораторные исследования, не делает предположения и не ставит диагнозы. Нами лишь выдано гистологическое заключение исследования биологического материала: "Сложная аденоматозная неатипическая гиперплазия эндометрия. Эпителий желез пролиферативного типа с признаками секреции. Единичные железы кистозно-растянуты. Строма в основном плотная, компактная, цитогенная. Злокачественного роста нет", - сообщили в медучреждение.

Как уточнили специалисты центра, лабораторное заключение предназначено для предъявления врачу соответствующей специализации и квалификации и не предполагает самостоятельного лечения.

- Мы считаем, что опубликованный в соцсети пост носит заказной характер и направлен на снижение лидирующего рейтинга лаборатории "Аква". Поэтому требуем от клиентки А. принесения официального извинения за порочащую деловую репутацию лаборатории "Аква" информацию. В противном случае мы намерены обратиться в суд для защиты своих прав. И напоминает, что "Аква Лаб" всегда открыта ко взаимодействию с клиентами и готова к решению спорных вопросов, - подчеркнули в медцентре.