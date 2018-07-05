Льготная кампания. 214192 авто обрели новых владельцев

За период действия льготной кампании со 2 апреля по 2 июня 2018 года по стране перерегистрировали свои автомобили 214 тыс. 192 автовладельца. Об этом сообщили в ГРС КР.

"Больше всего транспортных средств были переоформлены в Чуйской области – 25 тыс. 82 единицы. В целом же по Ошской области перерегистрацию прошли в рамках кампании 22 тыс. 890 единиц, в Бишкеке – 22 тыс. 146, Джалал-Абадской области – 15 тыс. 763, Иссык-Кульской – 10 тыс. 850, Баткенской – 9 тыс. 973, Оше – 7 тыс. 360, Нарынской области – 6 тыс. 10 и Таласской – 4 тыс. 118", - отметили в ГРС.

Уточняется, что из общего числа переоформленных авто по желанию 14 процентов собственников процедура осуществлялась без замены регистрационных документов, с внесением соответствующей записи в графу "особые отметки".

Также 21,31 процентов собственников получили использованные государственные регистрационные номерные знаки, которые в период льготной перерегистрации выдавались на безвозмездной основе.

"Напоминаем, 3 июля текущего года вступило в силу постановление Правительства КР, согласно которому размер сбора за перерегистрацию транспортного средства с 1 процента от среднерыночной стоимости, определяемой тарифной сеткой снизился до 0,3 процента. В связи с чем ГРС обращается ко всем автовладельцам, управляющих транспортными средствами на основе доверенностей, до конца текущего года переоформить свое авто по сниженной тарифной сетке", - подчеркнули в ведомстве.