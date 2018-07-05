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WhatsApp обучит пользователей отличать лживые сообщения от правдивых

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- Оксана Гут
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Индийское министерство электроники и информационных технологий призвало мессенджер WhatsApp остановить распространение ложных сообщений.

Заявление властей было связано с неоднократными инцидентами избиений и убийств, случившихся после рассылки через WhatsApp сообщений о похищении детей, пишет Reuters.

В частности, 1 июля, в штате Махарашта жертвами стали пять человек.

Правительство страны обратилось к WhatsApp с просьбой предпринять немедленные шаги и предотвратить распространение провокационного контента. В министерстве заявили, что сервис "не может уклоняться от ответственности", когда возможностями мессенджера злоупотребляют для дезинформации.

В официальном ответе WhatsApp отмечено, что руководство мессенджера планирует обучать пользователей отличать ложные сообщения от правдивых. Однако, "борьба с непроверенной информацией требует коллективных усилий технологических компаний, правительства и общества".

Стоит отметить, что проблема касается не только Индии.

В Кыргызстане также часто ложная информация, распространяемая через WhatsАpp каналы, создает панику и недовольства среди граждан.

Так недавно рассылалось сообщение якобы от МЧС КР о том, что "в связи с сильным потеплением по нашей республике наблюдается резкая активность ранее не замеченных змей. К нам поступают многочисленные звонки из многих районов от рыбаков. Они рассказывают, что видели змей от 1 до 4 метров".

Министерство чрезвычайных ситуаций поспешило развеять эти слухи. В ведомстве заявили, что подобное сообщение не рассылали. Более того, оно не соответствуют действительности.

URL: https://www.vb.kg/371932
Теги:
Индия, Интернет, убийство, информационные технологии, Кыргызстан, МЧС
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