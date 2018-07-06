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Премьер-министр уедет на Иссык-Куль

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- Оксана Гут
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев с двухдневной рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В ходе поездки глава правительства проинспектирует готовность объектов региона к проведению третьих Всемирных игр кочевников, осмотрит ход строительства автодороги "Балыкчы-Корумду", альтернативной автодороги "Семеновка-Григорьевка" в Иссык-Кульском районе и ознакомится с деятельностью международного аэропорта "Иссык-Куль".

Вместе с этим Премьер-министр проведет выездное рабочее совещание по организации летнего туристического сезона 2018 года и заседание организационного комитета по реализации мероприятий в рамках Года развития регионов.

Он также ознакомится с деятельностью фермерского хозяйства в Ак-Сууйском районе, состоянием внутренних дорог города Каракол и средней школы в селе Дон-Талаа Тонского района, встретится с фермерами Джети-Огузского района.

Мухаммедкалый Абылгазиев пробудет в Иссык-Кульской области 6-7 июля.

URL: https://www.vb.kg/371935
Теги:
Иссык-Кульская область, правительство, Всемирные игры кочевников, Мухамметкалый Абулгазиев
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Комментарии
gggg
06.07.2018, 09:27

ну правильно, что ему в жару в городе парится! хоть в озере поплавает

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