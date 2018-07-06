Кыргызстан как глава ШОС может войти в историю

Кыргызстан должен продолжать вносить вклад по поднятию эффективности в борьбе с терроризмом и экстремизмом и предложить диалоговую площадку для решения проблем по Афганистану. Об этом на круглом столе "Кыргызстан в ШОС" заявил Токон Мамытов.

Он отметил, что председательствование КР в ШОС происходит в эпохальный период.

- КР может заявить о себе на этой площадке в области решения вопросов безопасности. Что может сделать президент и республика на этой должности? Проблем много: идет вмешательство других государств, использование военной силы без решения ООН, да и отдельные игроки пытаются использовать региональные конфликты в свою пользу. Перекосы есть и в особенностях развития мировой экономики. И все эти задачи КР должна решить. Но если мы сделаем это, останемся в истории как государство, которое дало толчок развития организации из региональной в глобальную, - отметил Мамытов.

Напомним, в Бишкеке обсуждают перспективы активизации политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стран - участниц Шанхайской Организации Сотрудничества в рамках председательствования Кыргызстана в ШОС в 2018-2019 годах.

Круглый стол организован Клубом региональных экспертов КР "Пикир".