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Автолюбители! Завтра в Бишкеке закрывается участок улицы К. Баялинова

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- Оксана Гут
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По информации Управления капитального строительства, с 7 июля будет закрыт участок улицы К. Баялинова (Ленинградской) для проведения дорожных работ.

Отмечается, что в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" на отрезке дороги от улицы Тоголока Молдо до Исанова будет заменено дорожное полотно, обустроены тротуары, ирригационная сеть, установлены новые бордюры и дорожные знаки.

Работы продлятся до 30 августа.

Альтернативной улицей для движения автомобильного транспорта будет улица Боталиева (Щербакова), дорожные работы на которой уже завершены.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан заранее продумывать маршруты для передвижения по городу.

URL: https://www.vb.kg/371946
Теги:
дороги, перекрытие дорог, Бишкек, мэрия
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