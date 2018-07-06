Автолюбители! Завтра в Бишкеке закрывается участок улицы К. Баялинова

По информации Управления капитального строительства, с 7 июля будет закрыт участок улицы К. Баялинова (Ленинградской) для проведения дорожных работ.

Отмечается, что в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" на отрезке дороги от улицы Тоголока Молдо до Исанова будет заменено дорожное полотно, обустроены тротуары, ирригационная сеть, установлены новые бордюры и дорожные знаки.

Работы продлятся до 30 августа.

Альтернативной улицей для движения автомобильного транспорта будет улица Боталиева (Щербакова), дорожные работы на которой уже завершены.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан заранее продумывать маршруты для передвижения по городу.