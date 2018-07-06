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Из Казахстана контрабандой везли газон для футбольного поля

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- Оксана Гут
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5 июля на пункте пропуска "Ак-Жол -автодорожный" пограничники задержали кыргызстанца при попытке ввоза в страну из Казахстана груза без документов. Об этом информирует отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Гражданин Кыргызстана К.Т., 1973 г.р., на автомашине Мерседес-Спринтер прибыл на КПП "Ак-Жол-автодорожный", и в ходе досмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил в машине искусственный газон для футбольного поля.

У гражданина К.Т. отсутствовали соответствующие документы на груз.

Общая стоимость груза составила свыше 340 000 сомов.

После оформления документов задержанный вместе с грузом был передан сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП КР.

URL: https://www.vb.kg/371947
Теги:
Казахстан, контрабанда, Кыргызстан, Погранслужба
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