ШОС предложили уйти от формата западной демократии

Авторитет Шанхайской организации сотрудничества растет в геометрической прогрессии, и это дает огромные перспективы для Кыргызстана. Об этом завил на круглом столе "Кыргызстан, как председатель ШОС" политолог, юрист Кайрат Осмоналиев.

По его словам, и сотрудничество в этом контексте приобретает особый формат.

"Подошло время попытаться сделать Бишкек площадкой экономического роста и центром всех финансовых потоков в данной организации. Тем более, когда крупные игроки заинтересованы, чтобы выстоять и не потерять свои позиции", - уверен Осмоналиев.

Поддержал идею эксперта и другой участник обсуждения эксперт, дипломат Аликбек Джекшенкулов. Однако все же отметил, что необходимо учитывать не только экономические, но и правовые аспекты данного объединения.

"За 27 лет независимости нет юристов, которые бы защищали наши экономические права и граждан-стран членов ШОС. Поэтому, нам необходимо создать в рамках организации юридический центр. Это выгодно, в первую очередь, Кыргызстану, который периодически становится участником международных судов. Сейчас козырь по защите наших интересов находится в руках "западников", надо его "выбить" и самим заниматься защитой своих прав. И огромную роль в этом мог бы сыграть именно правовой центр ШОС", - уверен Джекшенкулов.

По мнению эксперта, данная организация и вовсе может положить основны развития определенного формата демократии.

"Нам не нужна Западная демократия, мы вполне способны установить демократию стандартов ШОС. Тем более, что большая часть участников организации - представители Востока. А его культура и основны древней и мудрей, чем западные. Поэтому, считаю, что пришло время разрабатывать новые стандарты демократии и права в рамках ШОС", - пояснил Джекшенкулов.

Обсуждениеперспективы активизации политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества в рамках председательствования Кыргызстана в ШОС в 2018-2019 года прошло в Бишкеке.

Круглый стол был организован Клубом региональных экспертов КР "Пикир".