Погода
$ 68.21 - 68.41
€ 79.42 - 80.32

ШОС предложили уйти от формата западной демократии

266  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Авторитет Шанхайской организации сотрудничества растет в геометрической прогрессии, и это дает огромные перспективы для Кыргызстана. Об этом завил на круглом столе "Кыргызстан, как председатель ШОС" политолог, юрист Кайрат Осмоналиев.

По его словам, и сотрудничество в этом контексте приобретает особый формат.

"Подошло время попытаться сделать Бишкек площадкой экономического роста и центром всех финансовых потоков в данной организации. Тем более, когда крупные игроки заинтересованы, чтобы выстоять и не потерять свои позиции", - уверен Осмоналиев.

Поддержал идею эксперта и другой участник обсуждения эксперт, дипломат Аликбек Джекшенкулов. Однако все же отметил, что необходимо учитывать не только экономические, но и правовые аспекты данного объединения.

"За 27 лет независимости нет юристов, которые бы защищали наши экономические права и граждан-стран членов ШОС. Поэтому, нам необходимо создать в рамках организации юридический центр. Это выгодно, в первую очередь, Кыргызстану, который периодически становится участником международных судов. Сейчас козырь по защите наших интересов находится в руках "западников", надо его "выбить" и самим заниматься защитой своих прав. И огромную роль в этом мог бы сыграть именно правовой центр ШОС", - уверен Джекшенкулов.

По мнению эксперта, данная организация и вовсе может положить основны развития определенного формата демократии.

"Нам не нужна Западная демократия, мы вполне способны установить демократию стандартов ШОС. Тем более, что большая часть участников организации - представители Востока. А его культура и основны древней и мудрей, чем западные. Поэтому, считаю, что пришло время разрабатывать новые стандарты демократии и права в рамках ШОС", - пояснил Джекшенкулов.

Обсуждениеперспективы активизации политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества в рамках председательствования Кыргызстана в ШОС в 2018-2019 года прошло в Бишкеке.

Круглый стол был организован Клубом региональных экспертов КР "Пикир".

URL: https://www.vb.kg/371949
Теги:
США, Кыргызстан, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  