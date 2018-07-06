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Стоит ли отозвать депутатов Жогорку Кенеша с каникул?

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- Оксана Гут
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Участники ОО "Кыргыз эл жаштар кенеши" требуют депутатов Жогорку Кенеша выйти на работу. Об этом они заявили сегодня в ходе пресс-конференции.

Активисты считают, что со стороны парламентариев было безответственно уходить на каникулы, когда в стране столько проблем.

- Молодежь не видит будущего в стране. Потому все больше наших граждан мигрируют в другие страны. Накопилось много политических и экономических проблем. Их обозначил президент в своем послании. А отдельные политические лица занимаются не их решением, а личными интересами, - заявил председатель Общественного объединения Алмазбек Жазыбаев.

Он заключил, что если парламентарии не вернуться с каникул и не начнут работать, осенью стоит поднять вопрос о роспуске Жогорку Кенеша.

Стоит отметить, что согласно регламенту Жогорку Кенеша, с 1 июля депутаты разъехались по регионам на встречи с избирателями, а август для них - время официального трудового отпуска. Так что выйдут нардепы на работу лишь 1 сентября.

URL: https://www.vb.kg/371951
Теги:
отставка, Трудовой кодекс, Жогорку Кенеш, Отпуск, Лето, Летние каникулы
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