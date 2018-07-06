Что известно о новом советнике президента?

Вообще неожиданное решение президента, назначить человека с запятнанной репутацией и сомнительным прошлым, без авторитета. Надеюсь это ошибка и ее скоро исправят,наверное его просто подставили, хочется в это верить
Бактыгуль Жеенбаева назначена советником президента Сооронбая Жээнбекова.
Соответствующий указ подписал глава государства.
Биография
Дата рождения: 31.07.1960
Место рождения: Бишкек
Национальность: кыргызка
Гражданство: Кыргызской республики
Образование: Высшее
1982 г. КГУ, 1989 г. КГУ
Специальность: прикладная математика, экономист
Ученая степень: кандидат экономических наук
Классный чин, воинское звание: не имеет
Знание языков: кыргызский, русский, английский свободно
Принадлежность к партии: не имеет
Имеет ли государственные награды (какие):
1994 г. Почетная грамота Кыргызской Республики
1998 г. Заслуженный экономист Кыргызской Республики
2004 г. Медаль "Данк"
Является ли депутатом местного Кенеша, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики:
не является
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03.1985 - 03.1992 ПП "Ак-Тилек", инженер-экономист
03.1992 - 05.1992 Национальный банк КР, Валютное управление, экономист первой категории
05.1992 - 08.1994 Национальный банк КР, Валютное управление, отдел внешних и общественных связей, ведущий экономист, заместитель начальника управления
08.1994 - 10.1996 Национальный банк КР, Валютное управление, и.о. начальника, начальник
10.1996 - 02.2006 Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация, исполнительный директор
10.2006 - 07.2007 ОсОО "ТРК НТС", Генеральный директор
07.2008 - 01.2010 ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан", и.о. председателя Правления, председатель правления
01.2010 - 04.2010 ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан", зампредседателя Совета директоров
04.2010 - 07.2010 ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан", и.о. председателя
07.2010 - 06.2011 Национальный банк Кыргызской Республики, и.о председателя
06.2011 - 12.2015 Национальный банк Кыргызской Республики, зампредседателя
12.2015 - 04.2016 Государственная ипотечная компания, председатель
04.2016 - 12.2016 ОАО Айылбанк, председатель Правления
05.2017 - 10.2017 Немецкий государственный банк развития (техническая поддержка Государственной ипотечной компании), консультант
10.2017 - по н/в Микрофинансовая компания "Арванд" (Таджикистан), член Совета директоров, председатель Совета директоров.