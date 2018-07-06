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Что известно о новом советнике президента?

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- Оксана Гут
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Бактыгуль Жеенбаева назначена советником президента Сооронбая Жээнбекова.

Соответствующий указ подписал глава государства.

Биография

Дата рождения: 31.07.1960

Место рождения: Бишкек

Национальность: кыргызка

Гражданство: Кыргызской республики

Образование: Высшее

1982 г. КГУ, 1989 г. КГУ

Специальность: прикладная математика, экономист

Ученая степень: кандидат экономических наук

Классный чин, воинское звание: не имеет

Знание языков: кыргызский, русский, английский свободно

Принадлежность к партии: не имеет

Имеет ли государственные награды (какие):

1994 г. Почетная грамота Кыргызской Республики

1998 г. Заслуженный экономист Кыргызской Республики

2004 г. Медаль "Данк"

Является ли депутатом местного Кенеша, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики:

не является

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03.1985 - 03.1992 ПП "Ак-Тилек", инженер-экономист

03.1992 - 05.1992 Национальный банк КР, Валютное управление, экономист первой категории

05.1992 - 08.1994 Национальный банк КР, Валютное управление, отдел внешних и общественных связей, ведущий экономист, заместитель начальника управления

08.1994 - 10.1996 Национальный банк КР, Валютное управление, и.о. начальника, начальник

10.1996 - 02.2006 Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация, исполнительный директор

10.2006 - 07.2007 ОсОО "ТРК НТС", Генеральный директор

07.2008 - 01.2010 ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан", и.о. председателя Правления, председатель правления

01.2010 - 04.2010 ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан", зампредседателя Совета директоров

04.2010 - 07.2010 ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан", и.о. председателя

07.2010 - 06.2011 Национальный банк Кыргызской Республики, и.о председателя

06.2011 - 12.2015 Национальный банк Кыргызской Республики, зампредседателя

12.2015 - 04.2016 Государственная ипотечная компания, председатель

04.2016 - 12.2016 ОАО Айылбанк, председатель Правления

05.2017 - 10.2017 Немецкий государственный банк развития (техническая поддержка Государственной ипотечной компании), консультант

10.2017 - по н/в Микрофинансовая компания "Арванд" (Таджикистан), член Совета директоров, председатель Совета директоров.

URL: https://www.vb.kg/371952
Теги:
Бактыгуль Жеенбаева, Сооронбай Жээнбеков, назначение, президент
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Комментарии
Тор
06.07.2018, 14:33

Вообще неожиданное решение президента, назначить человека с запятнанной репутацией и сомнительным прошлым, без авторитета. Надеюсь это ошибка и ее скоро исправят,наверное его просто подставили, хочется в это верить

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марат мансуров
06.07.2018, 14:59
Карма: -1
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Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 6

Хотя бы эже с мозгами, не абылгазиев.

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