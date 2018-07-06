"Кыз ала качуу": за 5 лет лишь одному похитителю дали тюремный срок

За последние пять лет правоохранительными органами зарегистрировано 895 сообщений о похищении невест. Однако, только по 168 фактам (18,7%) были возбуждены уголовные дела. До суда дошли лишь 28.

В 2017 году в отношении 11 виновных лиц уголовные дела были прекращены, 16 человек осуждены к условным срокам наказания и только в отношении 1 осужденного применен реальный срок наказания в виде 5 лет лишения свободы. Таковы данные из справки-обоснования к поправкам в Уголовный кодекс, которые предлагает МВД в связи с трагической гибелью Бурулай после "кыз ала качуу".

Ведомство предлагает ужесточить наказание за принуждение девушек к вступлению в брак.

В частности, за принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим 17-летнего возраста, предлагается наказание в виде штрафа в размере от 1 до 3 тыс. расчетных показателей (от 100 до 300 тыс. сомов), либо лишение свободы от 3 до 5 лет. В действующем же законодательстве сумма штрафом составляет от 10 до 50 тыс. сомов, присутствует пункт об исправительных работах до 2-х лет, а тюремный срок такой же до 5 лет.

Поправки в наказание за похищение - от 1 до 2 тыс. расчетных показателей (от 100 до 200 тыс. сомов) и лишение свободы от 5 до 10 лет.

А наказание для тех, кто принуждает женщину к вступлению в брак или продолжению брачного сожительства – штраф от 1 до 2 тыс. расчетных показателей (от 100 до 200 тыс. сомов), либо лишение свободы от 1 до 3 лет. Изменения коснулись в основном суммы выплат, в действующем законодательстве они составляют от 10-20 тыс. сомов.

Проект Закона КР "О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики" и проект постановления Правительства КР "О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Уголовный Кодекс Кыргызской Республики" был вынесен на общественные слушания 5 июля.

В него еще можно внести изменения и предложения.