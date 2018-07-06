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Безопасность, торговля, новая демократия – задачи Кыргызстана в ШОС?

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- Виктория Григоренко
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Основными задачами ШОС остается противодействие финансированию терроризма и усиление борьбы с наркобизнесом. При этом, для Кыргызстана, как и для любого другого государства-соучредителя Шанхайской Организации Сотрудничества, председательствование в ШОС – это важная и почетная обязанность. Это дает стране дополнительные возможности поднять имидж и выступить с какими-то актуальными инициативами. Прежде всего, это касается укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, и конечно же безопасности центрально-азиатского региона.

Как правильно возглавить "восьмерку" обсудили сегодня в Бишкеке представители экспертного сообщества Кыргызстана.

Напомним, круглый стол организован Клубом региональных экспертов КР "Пикир".

URL: https://www.vb.kg/371961
Теги:
торговля, терроризм, Кыргызстан, ШОС
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