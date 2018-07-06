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ГКНБ: Дело в отношении Конгантиева прекращено законно

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- Оксана Гут
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Пресс-служба ГКНБ распространила заявление по поводу уголовного дела Молдомусы Конгантиева.

VB.KG представляет своим читателям полный текст сообщения:

"18 июня 2018 года ГСУ ГКНБ КР в рамках ранее возбужденного Генеральной прокуратурой КР в 2010 году уголовного дела в отношении бывшего министра внутренних дел КР М. Конгантиева, по признакам преступлений, предусмотренных ст. 305 ч.2 и ст.316 ч.1 УК КР, принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием в действиях М. Конгантиева состава преступления.

Данное решение было проверено Генеральной прокуратурой КР на предмет его законности и обоснованности.

Следствием установлено, что относительно сложившейся обстановки в стране 6 апреля 2010 года министр внутренних дел КР М. Конгантиев выступил на пресс-конференции в г. Бишкек, где отметил о недопущении незаконных действий со стороны участников Курултая, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

Кроме этого, М. Конгантиев с 6 по 7 апреля 2010 года находился в Таласской области, тем самым не имел и не мог влиять на ход этих трагических событий 7 апреля 2010 года возле Дома Правительства Кыргызской Республики.

Данные действия М. Конгантиева не содержат состав какого-либо преступления и не могут рассматриваться как нарушение требований законодательства.

Необходимо отметить, что следствие по делу неоднократно приостанавливалось в связи с состоянием здоровья М. Конгантиева и получения им лечения от последствий травм, полученных в г. Талас 6 апреля 2010 года.

13 июня 2018 года от адвоката И. Айткулова поступило ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении своего подзащитного М. Конгантиева, за отсутствием в его деяниях состава преступления.

Согласно требованиям ст.226 УПК КР о принятом решении следователь уведомил М. Конгантиева и его защитника с разъяснением его прав".

URL: https://www.vb.kg/371968
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, массовые беспорядки, революция, уголовная ответственность, Молдомуса Конгантиев
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