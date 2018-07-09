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Победителей-шахматистов из Кыргызстана лично поздравил Анатолий Карпов

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане прошло торжественное закрытие закрытия "I Кубка А.Е.Карпова" по шахматам. Об этом сообщили в Федерации настольной игры.

Мероприятие проходило с 20 июня по 8 июля 2018 года КЦ "Рух Ордо".

"Президент федерации шахмат КР Милан Турпанов выступил с приветственной речью и вручил партнерам мероприятия благодарственные письма с книгой Анатолия Евгеньевича Карпова. Для гостей была подготовлена шоу-программа с участием музыкальных коллективов и исполнителей. Почетные гости мероприятия: многократный чемпион мира, депутат Государственной Думы РФ – Анатолий Карпов, вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос", - отметили в спортивном ведомстве.

Организаторами мероприятия выступил Аппарат президента КР, Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР, Федерация шахмат КР, Спортивное предприятие FOFINGO.

URL: https://www.vb.kg/371977
Теги:
шахматы, Кыргызстан
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