На ремонт закроют улицу Баялинова (Ленинградскую)

По информации Управления капитального строительства, с 7 июля будет закрыт участок улицы Баялинова (Ленинградской) для проведения дорожных работ.

В рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" на отрезке улицы от улицы Махатмы Ганди до улицы Исанова будет заменено дорожное полотно, обустроены тротуары и ирригационная сеть, установлены новые бордюры и дорожные знаки. Работы продлятся до 30 августа. Альтернативной улицей для движения автомобильного транспорта будет улица Боталиева (Щербакова), дорожные работы на которой уже завершены.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан заранее продумывать маршруты для передвижения по городу.