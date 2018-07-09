Погода
$ 68.21 - 68.41
€ 79.42 - 80.32

Жара… Аномальные температуры сохранятся еще несколько дней

1859  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане 9-11 июня ожидается аномальная жара. Температура воздуха достигнет 40º. Об этом сообщает МЧС.

"В Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях днем 35 ... 40º, в предгорьях 31 ... 36 °, Иссык-Куль, 27 ... 32 °, Нарынская область 31 ... 36º, в горах 21 ... 26. А вот в высокогорных районах температура будет в пределах 15-20 °", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что из-за аномальной жары 9-11 июля повысится и уровень воды в реках.

МЧС напоминает, что длительное время находиться на жаре опасно для организма. Также в эти дни необходимо чаще поливать сельскохозяйственные растения.

URL: https://www.vb.kg/371986
Теги:
МЧС, штормовое предупреждение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  