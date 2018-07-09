Жара… Аномальные температуры сохранятся еще несколько дней

В Кыргызстане 9-11 июня ожидается аномальная жара. Температура воздуха достигнет 40º. Об этом сообщает МЧС.

"В Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях днем 35 ... 40º, в предгорьях 31 ... 36 °, Иссык-Куль, 27 ... 32 °, Нарынская область 31 ... 36º, в горах 21 ... 26. А вот в высокогорных районах температура будет в пределах 15-20 °", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что из-за аномальной жары 9-11 июля повысится и уровень воды в реках.

МЧС напоминает, что длительное время находиться на жаре опасно для организма. Также в эти дни необходимо чаще поливать сельскохозяйственные растения.