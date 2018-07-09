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Жээнбеков приглашен на инаугурацию Эрдогана

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- Оксана Гут
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По приглашению Реджеп Тайип Эрдогана Сооронбай Жээнбеков вылетел в город Анкара, где сегодня, 9 июля, состоится церемония инаугурации Президента Турции. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Торжественное вступление в должность главы государства пройдет в парламенте Турции в 16.00 по местному времени.

После в президентском дворце пройдет церемония, посвященная изменению устройства власти в стране. Турция перейдет от парламентской формы правления к президентской.

Также будет объявлен новый состав кабинета министров - он сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда министерств.

Отмечается, что переизбранный президент намерен отменить режим чрезвычайного положения в Турции, введенный летом 2016 года после того, как были предприняты попытки государственного переворота.

URL: https://www.vb.kg/371991
Теги:
президент, Турция, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Атыр Нурматова
09.07.2018, 15:31
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Атамбаев бузуп кеткен кыргыз-түрк мамилеси акырындык менен ордуна келип жатат. Ушуну Кудай кут кылсын. Негизи эле Жээнбеков тышкы саясатты жакшы жолго салып алды. Анын бул эмгеги2-3 жылда созсуз натыйжа берет

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Жалоба модератору
Муратбек Осмонов
09.07.2018, 15:33
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Комментариев: 3

Түркия Кыргызстандын негизги өнөктөшү. Кыргызстандык мекендештер ал жакта көп, студенттер дагы акысыз билим алып жатышат. Эми Жээнбеков келиши менен эки мамлекеттин карым-катнашы мурунку жылыдарга салыштырмалуу бир топ жанданды. Бул дагы Жээнбекодун тышкы саясатты туура багытта жүргүзүп жатканы менен кабар берет.

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Жалоба модератору
Сыдыков Азат
09.07.2018, 15:37
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Комментариев: 61

Атамбаевдин келжирек сөзүнөн улам эки өлкөнүн ортосундагы мамиле солгундап кеткен Сооронбай Жээнбековдун бийликке келиши менен кайрадан эки элдин мамилеси калыбына келип отурат

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Арсен
09.07.2018, 15:54

Мне интересно, а кто работать собирается? Премьер сам по себе страдает, депутатики ушли на каникулы, а этот катается по миру, кто работать должен? 

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Самат Муктаров
09.07.2018, 16:01
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Плюсов: 35
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Комментариев: 74

Да Президент наладил отношения с Турцией, вот теперь мы с ними как братья всё идёт нормально.

Арсен

Мне интересно, а кто работать собирается? Премьер сам по себе страдает, депутатики ушли на каникулы, а этот катается по миру, кто работать должен? 

Президент это не исполнительный орган если не знаешь надо изучить.

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