Жээнбеков приглашен на инаугурацию Эрдогана

По приглашению Реджеп Тайип Эрдогана Сооронбай Жээнбеков вылетел в город Анкара, где сегодня, 9 июля, состоится церемония инаугурации Президента Турции. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Торжественное вступление в должность главы государства пройдет в парламенте Турции в 16.00 по местному времени.

После в президентском дворце пройдет церемония, посвященная изменению устройства власти в стране. Турция перейдет от парламентской формы правления к президентской.

Также будет объявлен новый состав кабинета министров - он сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда министерств.

Отмечается, что переизбранный президент намерен отменить режим чрезвычайного положения в Турции, введенный летом 2016 года после того, как были предприняты попытки государственного переворота.