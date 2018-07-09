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Взрывной бизнес: Кто дал разрешение на перекачку газа возле АЗС в Баткене?

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- Оксана Гут
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По факту взрыва на АЗС в приграничном селе Жаштык возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч. 2 "Нарушение правил пожарной безопасности" УК КР. Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

В Госэкотехинспекции заявили, что перекачивание сжиженного газа в местах скопления людей без должного оснащения категорически запрещено.

- Были нарушены элементарные нормы безопасности. Перекачивать газ можно вдали от населенных пунктов, от АЗС, в специально оборудованном месте. Неизвестно, кто создал в этом селе возле ряда АЗС площадку для перекачивания газа. У каждого бензовоза как перевозчика опасного груза должны быть так называемые маршрутные листы. Их выдают сотрудники МВД, точнее ГАИ. В этих листах должно быть прописано: откуда везут газ, куда, где будет процесс перекачивания и т.д. Этого, видимо, не было, - рассказал "Вечерке" заведующий отделом по промышленному надзору Госэкотехинспекции КР Таалай Айдаркулов.

Он также сообщил, что сама автозаправочная станция, которая вспыхнула от взрыва, к моменту ЧС не функционировала. Так как ранее была закрыта по предписанию Госэкотехинспекции.

- Мы ведем работы по выводу опасных газовых заправок с территории крупных городов. Говорим о том, чтобы разрывы между заправочными комплексами и населенными пунктами по дороге Бишкек-Ош, Бишкек-Торугарт были больше. Мы пытаемся ужесточать меры в отношении недобросовестных перевозчиков и реализаторов. Но это не только наша работа, мы просто исполняем законы. Сейчас наиболее опасный район у нас - это рынок Дордой, туда завозят сжиженный газ, перекачивают в неположенных местах. Но это частная собственность, мы тоже не можем все время их проверять, - заявил Таалай Айдаркулов.

Отметим, причиной пожара в Баткенской области стало грубое нарушение правил безопасности. Во время перекачивания кустарным способом газа с кыргызского газовоза в таджикский произошла утечка топлива и малейшей искры хватило, чтобы все рвануло.

По одной из версий ОВД Лейлекского района, возгорание произошло на складе, расположенном рядом со сгоревшей АЗС. Склад якобы принадлежит Айсане Шадиевой - матери бежавшего из страны депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева.

В результате пожара пострадало 4 человека, сгорела АЗС одна полностью, другая частично, 5 фур, два газовоза, два "Спринтера" и легковой автомобиль.

URL: https://www.vb.kg/371993
Теги:
Баткенская область, взрыв, газ, пожар, Уголовный кодекс, АЗС, Госэкотехинспекция, МВД, УВД
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Комментарии
Тима
09.07.2018, 15:59

К теме не совсем относится, но все же, почему ему дали сбежать? Почему Раиму дали сбежать? 

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