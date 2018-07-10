Погода
$ 68.26 - 68.44
€ 80.05 - 80.75

Охота на парламентариев - где они находятся и что делают?

662  3
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Акылбек Жамангулов посетил Кеминскую территориальную больницу, сообщает секретариат партии "Республика - Ата-Журт". Парламентарий ознакомился с ходом ремонтных работ, которые ведутся с прошлого года.

Выяснилось, что на ремонт было предусмотрено 14 млн 800 тыс сомов. Из них было выделено 8 млн 600 тыс сомов. В случае недофинансирования оставшейся суммы в размере 6 млн 200 тыс сомов, больница не откроется в течение этого года.

"Необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос выделения оставшейся суммы, чтобы пациенты уже в этом году могли получать лечение в обновленной больнице. Для этого я окажу соответствующее содействие", - отметил Акылбек Жамангулов.

Напомним, депутаты парламента обязаны в течение этого месяца проехаться по избирателям и ознакомиться с существующими у тех проблемами. Пока что информация об этом поступает крайне скудная.

Уважаемые читатели "Вечерки"! Сообщите нам, пожалуйста, если вы где-то заметите народных избранников - депутатов парламента Кыргызстана - где именно вы их видели, и что они при этом делали.

URL: https://www.vb.kg/372001
Теги:
парламент, Кыргызстан, Отпуск, Лето
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
астра
10.07.2018, 09:59

Он кеминский. Поехал к родне. ) Зато сколько пиара.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алмаз
10.07.2018, 11:48

астра

Он кеминский. Поехал к родне. ) Зато сколько пиара.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Шафи
10.07.2018, 17:42

120 баранов разбежались кто куда, а этот приехал к себе домой и на этом рекламу делает, столько лет там все так обстоит, а он сейчас вспомнил об этом. Готовится к осени, роспуск же. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  