Охота на парламентариев - где они находятся и что делают?

Депутат Акылбек Жамангулов посетил Кеминскую территориальную больницу, сообщает секретариат партии "Республика - Ата-Журт". Парламентарий ознакомился с ходом ремонтных работ, которые ведутся с прошлого года.

Выяснилось, что на ремонт было предусмотрено 14 млн 800 тыс сомов. Из них было выделено 8 млн 600 тыс сомов. В случае недофинансирования оставшейся суммы в размере 6 млн 200 тыс сомов, больница не откроется в течение этого года.

"Необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос выделения оставшейся суммы, чтобы пациенты уже в этом году могли получать лечение в обновленной больнице. Для этого я окажу соответствующее содействие", - отметил Акылбек Жамангулов.

Напомним, депутаты парламента обязаны в течение этого месяца проехаться по избирателям и ознакомиться с существующими у тех проблемами. Пока что информация об этом поступает крайне скудная.

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