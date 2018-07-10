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Исаков, Джумалиев, кто следующий? Грядет разоблачение "ученых" Кыргызстана

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- Оксана Гут
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Система Высшей аттестационной комиссии, присуждающая ученые степени, нуждается в реформах. Об этом VB.KG заявила депутат от фракции "Республика – Ата-Журт", член комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Аида Исмаилова.

- Ко мне поступили обращения граждан Казахстана по поводу того, что они выявили плагиат в диссертациях своих ученых. Почему ко мне? Потому что защищались по ним казахстанские кандидаты наук именно в Кыргызстане. Видимо, в нашей ВАК (высшей аттестационной комиссии – ред.) что-то не чисто, раз к нам все подряд едут защищаться. Что уж говорить о наших "ученых", как они получают ученые степени – это большой вопрос. Сейчас я собираю неофициальные обращения в адрес отдельных чиновников по законности, полученных ими степеней. К примеру, я говорила о Чинаре Адамкуловой, которая была ректором в КНУ, сейчас она ректор Дипломатической Академии МИД КР. Это при том, что не раз поднимался вопрос по поводу того, как именно она получила профессорское звание. Все фамилии я озвучу в сентябре, и буду инициировать тотальные проверки кандидатов и докторов наук на соответствие ученых степеней, - сообщила депутат.

Она также отметила, что система ВАК "позволяет" ученым заниматься плагиатом. С введением автоматизации по программе "Жаны доорго - кырк кадам" получателей ученых степеней будут отбирать тщательней, считает Исмаилова.

При этом парламентарий подчеркнула, что лучше государству самому проверять диссертации ученых на плагиат, чем если отечественных докторов наук разоблачат зарубежные эксперты.

Напомним, российский проект "Диссернет" выявил плагиат в диссертации на соискание степени кандидата юридических наук Данияра Джумалиева. Сейчас он декан факультета адвокатуры и юстиции КГЮА. "Свою" диссертацию Джумалиев защитил в 2012 году.

Ранее плагиат был обнаружен в диссертации вице-мэра Бишкека Эркинбека Исакова. Который, получив ученую степень кандидата экономических наук в 2010 году, сейчас преподает в КРСУ на кафедре экономики и управления на предприятии. Завкафедрой его отец - Кумен Исаков.

По всплывшим обстоятельствам возникает большой вопрос - как эти граждане могут вести преподавательскую деятельность и, конечно же, занимать свои должности...

URL: https://www.vb.kg/372002
Теги:
вуз, образование, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт, Данияр Джумалиев, Эркин Исаков, Академия наук
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Комментарии
Кумен
10.07.2018, 10:32

Эркин вор и жулик, откажись от кандидата наук, что позоришься?

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Эрк
10.07.2018, 10:35

Эркина Исакова надо посадить за то что обманывал государство и народ. Сооронбай Жээнбеков должен немедленно его уволить . Почему  ждем?

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Плюрализм
10.07.2018, 11:49

Полагаю, что ученую степень можно проверить почти у всех. Вы посмотрите как дают интервью наши профессора. Двух слов связать не могут, а еще кандидаты и доктора наук

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Ким
10.07.2018, 13:21

Полагаю , все диссертации защищенные за годы тотального бардака ( 1992 - по настоящее время ) , за редким исключением , являются не имеющим никакой практической ценности " научными изысканиями " . Когда нибудь должно было прийти конец этому беспределу ... 

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Zarina
10.07.2018, 17:12

Самый главный поставщик на рынок этих псевдодокторов и кандидатов наук в сфере юриспруденции, это нынешний депутат и бывший ректор КГЮА Керезбеков Канат, кстати Джумалиев как раз его подопечный, не удивлюсь если он руководитель. И ещё кандидатская диссертация самого Керезбекова списана на 90 % с работы российского автора, Олейник О.М.

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Суран
10.07.2018, 18:39

Zarina

Самый главный поставщик на рынок этих псевдодокторов и кандидатов наук в сфере юриспруденции, это нынешний депутат и бывший ректор КГЮА Керезбеков Канат, кстати Джумалиев как раз его подопечный, не удивлюсь если он руководитель. И ещё кандидатская диссертация самого Керезбекова списана на 90 % с работы российского автора, Олейник О.М.

    На счёт керезбеова , если и  его  диссертация , на самом деле окажется плагиатской , то придется закрывать юракадемию как рассаду мошенников и проходимцев ... 

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