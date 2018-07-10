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ОАО "Бишкектеплосеть" обмануло пенсионера-абонента и "Вечерку"?

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- Оксана Гут
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Бишкекчанин Роберт Поритис сообщил, что ОАО "Бишкектеплосеть" так и не решило его проблему с оплатой по опломбированному счетчику.

"Обращаюсь к вам с просьбой помочь мне выяснить разногласия по оплате счетов за горячую воду. На неоднократные мои просьбы в "Бишкектеплосеть" прийти и на месте разобраться с показаниями моих счетчиков, в ответ получаю обещания, которые они не выполняют.

У меня в доме два счетчика учета горячей воды, один из которых стоит на кухне – он опломбирован и через него горячая вода не проходит. "Бишкектеплосеть" по этому счетчику составила соответствующий акт в апреле 2014 г., где были зафиксированы показания 00344 куб.м.

Однако, в июле 2018 г. пришла квитанция, где показания счетчика были записаны в количестве 00349 куб.м. Откуда эти показания, мне непонятно.

Прошу вас помочь мне решить вопрос с "Бишкектеплосетью". Так как я сам регулярно звоню по телефонам: 610895, 610954, 611169, по которым отвечают, что данные приняты, но в квитанции цифры другие.

30 мая 2018 года по счетчику №1 был составлен повторный акт техником Кожоналиевой Э.Э., где зафиксированы показания в 00344 куб.м.

Но в квитанции за июнь 2018 г. опять появилась цифра 00349 куб.м.

Для чего был составлен повторный акт?", - пишет пенсионер.

Отметим, ранее "Вечерке" ОАО "Бишкектеплосеть" после долгих разбирательств дало официальный ответ, что из-за разницы в 5 куб.м. по водомеру № 1 гражданина Роберта Поритиса будет произведен перерасчет на 321 сом. Он должен был отразиться в счете за июнь.

URL: https://www.vb.kg/372010
Теги:
Бишкектеплосеть, водоснабжение, Бишкек
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Комментарии
Плюрализм
10.07.2018, 18:51

То то и оно...

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