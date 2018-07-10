Полчища комаров угрожают жизни астанинцев

Астанчане в соцсетях пожаловались на полчища комаров, атакующих город передает Tengrinews.kz.

Как уточняется, жители столицы Казахстана отмечают, что до минувших выходных такого количества кровососущих насекомых не наблюдалось.

"Комары убивают всю радость от отдыха детей, и в Ботаническом саду, и на EXPO, в общем я такого не помню за все 19 лет жизни в Астане!" - отметила пользователь соцсети.

"В районе Кургальджинского шоссе очень много комаров - пока с сыновьями гуляла, всех нас покусали. Такие шишки теперь после укусов", - подписала девушка к другому посту о насекомых.

В акимате Астаны СМИ РК сообщили, что основные работы по травле насекомых проведены в апреле и в мае.

"В период с 28 июня по 4 июля дополнительно проведены работы согласно графику: обработаны 210,70 гектара мелководных водоемов. С 28 июня начат третий тур, на сегодняшний день обработаны 1 372 гектара, весь тур планируется завершить до 15 июля - остаток 1 787 гектаров", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, в эти выходные в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары.