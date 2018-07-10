Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников таможни

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в отношении должностных лиц Северо-Восточной таможни и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 303 "Коррупция", 304 "Злоупотребление должностным положением" и 315 "Служебный подлог" УК КР.

Установлено, что в период с мая по июнь 2018 года сотрудники Центра таможенного управления и Северо-Восточной таможни, действуя по предварительному сговору с представителями ОсОО "K.G." и ОсОО "L.G.", путем использования подложных квитанций об оплате таможенных платежей произвели оформление по декларациям на товары народного потребления, ввозимые из Китая на общую сумму свыше 18 млн. сомов.

При этом, согласно ответу Свердловского управления Министерства финансов и Единой автоматизированной информационной системы, вышеуказанная сумма уплаты таможенных платежей по декларациям вышеуказанных ОсОО не поступала.

В результате незаконных действий должностных лиц Центра таможенного управления и Северо-Восточной таможни государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело для организации расследования направлено в ГСУ ГКНБ КР.