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Премьеру поступило решение БГК о вотуме недоверия мэру Ибраимову

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Правительство в течение трех дней рассмотрит решение, принятое в отношение мэра Бишкека. Об этом VB.KG сообщили источники в правительстве.

"Сегодня поступил соответствующий документ из БГК в отношении объявленного Албеку Ибраимову недоверия. Решение будет принято в вышеуказанный срок", - пояснил источник.

Отметим, в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и согласно статьи 427 Трудового кодекса Кыргызской Республики "недоверие, выраженное местными кенешами главе местной государственной администрации, становится основанием для принятия премьер-министром решения о его освобождении".

Президент, Жогорку Кенеш, премьер-министр и лица, назначаемые на политические должности, не могут рассматриваться как субъекты трудовых правоотношений (работодатели и работники). Следовательно, и при увольнении с политической должности, как правило, не должны применяться основания и гарантии, установленные трудовым законодательством.

URL: https://www.vb.kg/372018
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, вотум недоверия, правительство, Бишкек, Албек Ибраимов, Мухамметкалый Абулгазиев
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Комментарии
Самат Муктаров
16.07.2018, 17:53
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