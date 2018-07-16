Премьеру поступило решение БГК о вотуме недоверия мэру Ибраимову

Правительство в течение трех дней рассмотрит решение, принятое в отношение мэра Бишкека. Об этом VB.KG сообщили источники в правительстве.

"Сегодня поступил соответствующий документ из БГК в отношении объявленного Албеку Ибраимову недоверия. Решение будет принято в вышеуказанный срок", - пояснил источник.

Отметим, в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и согласно статьи 427 Трудового кодекса Кыргызской Республики "недоверие, выраженное местными кенешами главе местной государственной администрации, становится основанием для принятия премьер-министром решения о его освобождении".

Президент, Жогорку Кенеш, премьер-министр и лица, назначаемые на политические должности, не могут рассматриваться как субъекты трудовых правоотношений (работодатели и работники). Следовательно, и при увольнении с политической должности, как правило, не должны применяться основания и гарантии, установленные трудовым законодательством.