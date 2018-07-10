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С 11 июля закроют отрезок проспекта Манаса между ул. Токтогула и Боконбаева

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- Оксана Гут
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По информации Управления капитального строительства мэрии Бишкека, со значительным опережением графика закончены дорожные работы на участке проспекта Манаса между проспектом Чуй и улицей Токтогула.

На участке поменяли дорожное покрытие и установили новые дорожные бордюры. Работы проходили в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" с 20 июня текущего года и завершились в течение двух с половиной недель.

С 11 июля для проведения дорожных работ будет закрыт следующий отрезок проспекта Манаса между улицами Токтогула и Боконбаева.

В рамках данного проекта будет заменено дорожное покрытие и установлены новые дорожные бордюры. Работы продлятся до 30 августа.

Перекрестки с улицами Токтогула, Московская и Боконбаева останутся открытыми для движения автомобильного транспорта.

Мэрия города напоминает, что в этом году проспекты Манаса и Айтматова будут отремонтированы на всем участке между улицей Семетей и проспектом Жибек-Жолу.

URL: https://www.vb.kg/372020
Теги:
дороги, перекрытие дорог, Бишкек, мэрия
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Комментарии
тимур
10.07.2018, 16:43

с 11 июля до 30 августа-почему такой долгий срок для отрезка 500-600 метров? К тому же в графике ремонтных работ проспекта Манаса написано, что отрезок от Ахунбаева до Боконбаева будет закрыт до 30 октября. Нельзя ли этот отрезок начать сейчас и закончить до конца августа, когда все школы в каникулах, и многие в отпусках. С началом учебы, если этот отрезок будет закрыт, все прекрасно знают, какой коллапс будет твориться. Вот только в мэрии думают кажется по другому.

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