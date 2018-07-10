С 11 июля закроют отрезок проспекта Манаса между ул. Токтогула и Боконбаева

По информации Управления капитального строительства мэрии Бишкека, со значительным опережением графика закончены дорожные работы на участке проспекта Манаса между проспектом Чуй и улицей Токтогула.

На участке поменяли дорожное покрытие и установили новые дорожные бордюры. Работы проходили в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" с 20 июня текущего года и завершились в течение двух с половиной недель.

С 11 июля для проведения дорожных работ будет закрыт следующий отрезок проспекта Манаса между улицами Токтогула и Боконбаева.

В рамках данного проекта будет заменено дорожное покрытие и установлены новые дорожные бордюры. Работы продлятся до 30 августа.

Перекрестки с улицами Токтогула, Московская и Боконбаева останутся открытыми для движения автомобильного транспорта.

Мэрия города напоминает, что в этом году проспекты Манаса и Айтматова будут отремонтированы на всем участке между улицей Семетей и проспектом Жибек-Жолу.