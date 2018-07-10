Доступное жилье в Кыргызстане и Казахстане. Где проще купить квартиру?

В Казахстане 7 коммерческих банков готовы выдавать кредиты по президентской программе доступного жилья "7-20-25" под 7 процентов годовых. Об этом сообщают СМИ РК со ссылкой на председателя Нацбанка РК Данияра Акишева.

По словам главы регулятора Казахстана, подобную готовность уже высказали Народный, Евразийский банк, Банк Центркредит, АТФ, Цесна банк, Халык банк, РБК и Жилстройсбербанком. До конца 2018-го ипотеку под 7 процентов годовых начнут выдавать Forte Bank и российский Сбербанк.

"По задумке условия ипотеки, которую будут выдавать банки второго уровня, следующие: под 7% годовых, первоначальный взнос составит 20%, срок кредитования - 25 лет", - отметил Акишев.

В Кыргызстане также который год пытаются внедрить"доступную" программу. Сначала она разрабатывалась непосредственно под бюджетников. Однако желающих в ней участвовать оказалось слишком мало из-за неподъемных для врачей и учителей условий.

В начале января президент КР Сооронбай Жээнбеков вновь поднял вопрос обеспечения жильем кыргызстанцев. В итоге процентную ставку понизили до 8-10 процентов. Хотя предложение Госипотечной компании и стало немного привлекательнее после этого шага, однако до перспектив соседнего государства КР еще далеко. Наша программа предусматривает: стоимость жилья до 3 миллионов сомов, 8-10 процентов годовых и максимальный срок погашения - 15 лет. К тому же осуществляется она лишь через ГИК и Германский банк развития - официального финансового партнера.

Примечательно, что для граждан-небюджетников, для который правительство в нынешнем году также планирует расширить программу, она ничем не отличается от других существующих на рынке предложений. Примерная кредитная ставка для них составит 14 процентов годовых. А, значит, догнать северных соседей в этом вопросе Кыргызстану точно не получится.