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Адвокату разрешено ознакомиться с материалами дела Сапара Исакова

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- Оксана Гут
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Озвученная информация адвоката Нурбека Токтокунова о том, что ему отказались давать копии материалов по делу Сапара Исакова, не соответствует действительности. Такое сообщение разослала пресс-служба ГКНБ КР.

В ведомстве поясняют, что "22 июня 2018 года адвокатом НурбекомТоктакуновым, представляющим обвиняемого Сапара Исакова, заявлено ходатайство в соответствии п.7 ч.3 ст.48 УПК Кыргызской Республики. Согласно указанной норме УПК адвокат имеет право знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, с протоколами следственных действий, проведенных с участием подозреваемого, обвиняемого или самого защитника, с документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому, а по окончании следствия - со всеми материалами дела.

В связи с тем, что в настоящее время следствие по уголовному делу не завершено, данное ходатайство следователем частично удовлетворено и адвокату Нурбеку Токтакунову разрешено ознакомится с материалами уголовного дела, предъявленными обвиняемому Сапару Исакову.

В соответствии с требованиями ч.2 ст.231 УПК Кыргызской Республики, после окончания следствия защитник в процессе ознакомления с материалами дела вправе выписывать сведения, снимать копии с документов.

Действия следователя при рассмотрении ходатайства адвоката Токтанунова осуществлены в соответствии с требованиями ст.48 УПК Кыргызской Республики.

Более того, в соответствии со ст.173 УПК КР данные, полученные в ходе следствия по уголовному делу не подлежат разглашению, и следователь вправе отобрать, в данном случае у защитника, подписку с предупреждением об ответственности.

Однако по непонятным причинам адвокат Нурбек Токтакунов отказался от подписания подписки о недопустимости разглашения данных следствия", - отмечают в ГКНБ.

URL: https://www.vb.kg/372029
Теги:
ГКНБ, правозащитники, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, Сапар Исаков
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Комментарии
Тико
10.07.2018, 17:51

Асылбек убрал Исакова, чтоб тот ему не помешал на выборах в 2023 году. 

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